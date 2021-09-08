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8 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

8 Eylül Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 482 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar ve euro bugün değer kaybederken, gram altında artış görüldü. Peki 8 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 8 Eylül 2021 altın fiyatları...

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:31
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8 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde yaşadığı yükselişin sonrasında düşüş yaşamıştı. 8 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 481,66 TL'den yapan gram altın şu anda 482,31 TL alış ve 482,38 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.169,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.127,00 TL alış ve 3.175,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.591,00 TL üzerinden yapan yarım altın ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.571,00 TL alış ve 1.594,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Eylül itibariyle 785,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 797,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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