8.29'a gerileyen dolar yeniden 8.57 seviyesini gördü

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güne yüzde 1 civarı kayıpla başladı.

Dünya'nın aktardığına göre, piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen 'şahin' değerlendirme ve makroekonomik göstergeler var.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti. Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Bu değerlendirme ve beklentilerin altında kalan ABD özel sektör istihdam verisi doları desteklerken, risk iştahını görece baskıladı.

Dün akşamki fiyatlamaların ardından bu sabah ABD vadeli endeksleri artıda, Avrupa yatay seyir izliyor.

Dolar endeksi 92.285; spot altın 1810 dolar ve Brent petrol 70.50 dolar seviyesinde.

Hafta ortasında 8,29 seviyesinden gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL yeni güne yüzde 1 civarında primle başladı. Dolar, 8.57 seviyesini görürken, euro/TL 10.16 bölgesini test etti.

Analistler, dolar/TL'deki yükseliş için küresel piyasalardaki destekleyici konjonktürün azalması ve enflasyondaki yükseliş sonrası para politikası uygulamalarına ilişkin belirsizliğin etkili olduğu görüşünde.

TEPAV, perakende güveninin temmuz ayı sınırlı artış gösterdiğini, toparlanmanın henüz başlamadığını paylaştı. Bu sabah açıklanan TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Temmuz 2021’de bir önceki aya göre 2 puanlık artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0.5 puanlık azalışla -16.5 puan değerini aldı.

Veri ajandasında bugün İngiltere’den gelecek faiz kararı ve ABD’de ticaret dengesi ile işsizlik maaşı başvuruları var.

Erdoğan’dan faiz indirimi mesajı

Katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok" ifadelerine yer verdi.