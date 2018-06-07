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AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

AB, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:21
AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa Birliği (AB), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk 3 aylık döneminde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Veriler, 28 üyeli AB'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 2,4 yükseldiğini ortaya koydu.

EN YÜKSEK BÜYÜME LETONYA VE POLONYA'DA

AB üyesi ülkeler ele alındığında, birinci çeyrek GSYH'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,6 ile Letonya ve Romanya'da, yüzde 1,2 ile Macaristan ve Finlandiya'da kaydedildi.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık yüzde 0,1, Almanya yüzde 0,3, Fransa yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,7, İtalya yüzde 0,3 ve Yunanistan yüzde 0,8 büyüdü.

Bu yılın ilk çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında en fazla büyüme yüzde 5,1 ile Letonya'da ölçüldü. Söz konusu dönemde, Almanya yüzde 2,3, İtalya yüzde 1,4, Fransa yüzde 2,2, İspanya yüzde 3, Birleşik Krallık yüzde 1,2 ve Yunanistan yüzde 2,3 büyüdü.

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