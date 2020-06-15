Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

AB'nin dış ticareti Nisan ayında sert düştü

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı Nisan ayında geriledi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:57
677 Okunma
AB'nin dış ticareti Nisan ayında sert düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalarak 125,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 22,7 gerileyerek 125,1 milyar avroya düştü. Böylece AB, nisan ayında yaklaşık 200 milyon avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde de ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,3 daralarak 136,6 milyar avro, ithalat yüzde 24,8 gerileyerek 133,7 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisan ayında yaklaşık 2,9 milyar avroyu buldu.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler 23,3 milyar avro ile ABD, 15,3 milyar avro ile Çin, 15 milyar avro ile İngiltere, 9,6 milyar avro ile İsviçre, 5,3 milyar avro ile Rusya ve 4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 29,6 milyar avro ile Çin, 16,9 milyar avro ile ABD, 11,6 milyar avro ile İngiltere, 7,8 milyar avro ile İsviçre, 6 milyar avro ile Rusya, 4,3 milyar avro ile Japonya ve 3,5 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABDış Ticaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Türk gucu 2020-06-15 16:21:29

Neymiş dünya ve kktc deki her kötü giden iş karakaşlı dediginiz Türklerden degilmis

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 15 Haziran 2020
Döviz Kurları / 15 Haziran 2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 13 haftadır azalıyor
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 13 haftadır azalıyor
İngiltere ekonomisinde rekor küçülme
İngiltere ekonomisinde rekor küçülme
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim