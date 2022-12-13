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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

ABD'de enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında arttı.

13 Aralık 2022 Salı 16:31
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı



Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı.

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. 

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyordu.

Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyordu.

ABD'de çekirdek TÜFE kasımda yüzde 0,2 ile yüzde 0,3'lük beklentinin altında arttı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de hızla yükselen enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artışları yapmasına neden oldu. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına kadar yükseldi. Fed, faizde üst üste dört kez 75 baz puan artışa gitti.

Enflasyonda yavaşlamanın başlaması Fed'in agresif faiz artışlarının bitmesinin önünü açacak. Enflasyondaki yükselişin geç başlaması ise faizde sıkılaşmanın daha uzun süreceği anlamı taşıyor. Bu yüzden enflasyondaki düşüş ya da artış Fed için kritik önem taşıyor.

FED'İN FAİZ KARARI YARIN

Fed, yılın son faiz toplantısının sonuçlarını yarın açıklayacak.Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ihtimal veriliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDEnflasyonFedFaiz Kararı
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