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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.

13 Eylül 2022 Salı 16:47
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı


Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı.

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. 

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde çıktı. Yıllık TÜFE''nin yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu. 

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı.

Söz konusu dönemde barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerindeki artışın benzin fiyatlarındaki keskin düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı da olsa sürmesinde etkili oldu.

Enerji fiyatları ağustosta aylık yüzde 5 azalırken, yıllık yüzde 23,8 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 10,6'lık azalış gösterirken, yıllık yüzde 25,6 yükseldi.

Barınma endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,2 artarken, gıda fiyatları aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 11,4'lük artış gösterdi. Bu dönemde gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs 1979'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık hizmetlerinin fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 5,6'lık artış kaydetti.

Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

FAİZDE 75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, ekim toplantısı için beklentiler 25 baz puanda yoğunlaşıyor.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD'de haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuz ayında hız kesti. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

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