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ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 oldu.

07 Ekim 2022 Cuma 15:51
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ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı



Piyasaların merakla beklediği kretik istihdam verisi açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 3,5'e geriledi.

Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyordu.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti.

Son iki ayın tarım dışı istihdam verisi 11 bin yukarı yönlü revize edildi. İşgücüne katılım oranı sınırlı düşüşle yüzde 62,3 oldu.

FAİZDE 75 BAZ PUAN ARTIŞ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

ABD faiz vadeli kontratları Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artırımına gitmesine yüzde 92 ihtimal veriyor. Veri öncesi bu oran yüzde 85,5 düzeyindeydi.

Fed politika faizini eylül toplantısında 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda üçüncü kez artırılmış oldu.

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