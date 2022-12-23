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ABD'de tüketici güveni aralıkta yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 59,7 oldu.

23 Aralık 2022 Cuma 20:41
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ABD'de tüketici güveni aralıkta yukarı yönlü revize edildi



Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni aralıkta geçen aya kıyasla 2,9 puan artarak 59,7'ye çıktı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken aralık ayına ait öncü veri 59,1 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, kasımda 56,8 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 0,6 puan artarak 59,4'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,3 puan artarak 59,9'a yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin son derece olumsuz düşüncelerinin enflasyon baskılarının hafiflemesiyle aralıkta yumuşadığını belirtti.

Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin aralıkta yüzde 4,9'dan yüzde 4,4 ile 18 ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

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