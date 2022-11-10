ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de TÜFE ekimde yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 artış gösterdi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.



Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,6 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109'un altına kadar geriledi.

Dolar/TL de veri sonrasında kademeli olarak 18,50'ye kadar düştü Kur 18,54 civarında dengelendi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?



Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor. Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor.

Analistler, ekim ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın fiyat artışlarının hız kestiğine dair umut verdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarında gevşemeye gitmesi için alan sağladığını belirtti.

İşlemciler, Fed faizlerinin Mart 2023'e kadar yüzde 4,75- yüzde 5 aralığında zirve yapmasını öngörüyor.

Fed, kasım toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile yüzde 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.