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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 ile rekor seviyede büyüme gösterdi.

22 Aralık 2020 Salı 22:23
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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33,4 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi verinin güncellenmeyeceği yönündeydi. 

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü veriler ile kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 33,1 büyüdüğü kaydedilmişti.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle yaşanan tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 31,4 küçülmüştü.

Salgın nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi, işletmelerin yeniden açılması ve sağlanan destekler, üçüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu. 

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