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ABD enflasyon verisi sonrasında dolar ve altında rekor

ABD tüketici fiyatları öncesinde yukarı yönlü hareket eden dolar açıklama sonrası rekor 9,88'i aşarak rekor kırdı. Yükseliş eğilimindeki gram altın ise 587 lirayı aştı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 16:02
264 Okunma
ABD enflasyon verisi sonrasında dolar ve altında rekor
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Dolar/TL, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yeni zirvesini gördü.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket bugün hız kazandı. Veri öncesi yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine çıkan dolar/TL ABD verisi sonrası 9,88 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 587 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı yüzde 1'e yakın yükselişle 1.848 dolara çıktı.

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