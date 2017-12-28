ABD ile vize krizi çözüldü; dolar düştü

Dolar/TL ABD'yle vize krizinin sonlanmasıyla yüzde 1'in üzerinde düşerek 3.80'den 3.77'ye geriledi.



Gün boyu 3.80-3.82 bandında hareket eden kur haber sonrası sert düşüş kaydetti. Euro/TL de 4.52'lere çekildi. 10 yıllık TL cinsi tahvil faizi 18 baz puan düşüşle %11.72'ye geriledi.



Kur Noel tatili nedeniyle yurt dışında birçok ülke piyasasının kapalı olması ve piyasalardaki hacimlerin de düşük kalmasıyla hafta başından beri dar bant aralığında seyrediyordu.