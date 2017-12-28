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ABD ile vize krizi çözüldü; dolar düştü

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Borsa İstanbul'da kazanımlar artarken, dolar ve Euro kurları düşüşe geçti

28 Aralık 2017 Perşembe 18:04
ABD ile vize krizi çözüldü; dolar düştü
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Dolar/TL  ABD'yle vize krizinin sonlanmasıyla yüzde 1'in üzerinde düşerek 3.80'den 3.77'ye geriledi.

Gün boyu 3.80-3.82 bandında hareket eden kur haber sonrası sert düşüş kaydetti. Euro/TL de 4.52'lere çekildi. 10 yıllık TL cinsi tahvil faizi 18 baz puan düşüşle %11.72'ye geriledi. 

Kur Noel tatili nedeniyle yurt dışında birçok ülke piyasasının kapalı olması ve piyasalardaki hacimlerin de düşük kalmasıyla hafta başından beri dar bant aralığında seyrediyordu. 

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