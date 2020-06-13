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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 13 haftadır azalıyor

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 7 azalarak 13 hafta üst üste düşüş gösterdi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 10:52
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 13 haftadır azalıyor

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 6 - 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 199’a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

Perşembe günü 38,55 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 36,26 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 36,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDPetrol
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