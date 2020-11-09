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Ağbal'ın açıklamaları sonrası Dolar'da sert düşüş

Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası sert düşerek 8,1840'a kadar geriledi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:08
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Ağbal'ın açıklamaları sonrası Dolar'da sert düşüş

TCMB Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak

Geçen hafta en düşük 8,3494 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5235'ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar sert gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 4 altında 8,1960'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,7 azalışla 9,7530'dan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 10,8140'tan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve başkanlık seçiminin olduğu haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 92,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'in üzerinde dengelendi.

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çe

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