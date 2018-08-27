Akaryakıta zam

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 95 oktan benzin 55 kurus zam ile 4.97 TL, 98 oktan ise 56 kurus artışla 5.16 TL oldu.
Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
95 OKTAN BENZİN 4.42 LİRADAN 4.97 LİRAYA
98 OKTAN BENZİN 4.60 LİRADAN 5.16 LİRAYA YÜKSELDİ
EURO DIZELE DE ZAM
Benzine gelen zammın yanı sıra euro dizel ve gaz yağına da zam geldi. Euro dizel 4.76 TL, Gazyağı ise 4.65 TL oldu
Son Güncelleme: 27.08.2018 21:09
ALLAH BİN BELANIZI VERSİN ARTIK DEĞİL 5 25 BAŞA GELSE BUNLARDAN BĮŞEY OLMAZ
Edep yahu edep ar damarınız çatladı artık sizin alayınızın soyu kurusun
Edep yahu edep ar damarınız çatladı artık sizin alayınızın soyu kurusun
Beceriksizler, tek aldığınız önlem zam üstüne zam yapmak. Allah gerçekten belanızı versin şerefsiz, beceriksiz, adi herifler. Yarın serüsefere de yaparsınız zammı halkı soyma önlemi mi alıyorsunuz köpek herifler
Sokug bu halkada galdırır
Sizin alacağınız önlemi. Size oy verende kabahat, bazı şeylerden kısıp rahatlatacağınıza herşeye zam yapıyorsunuz. Cehennemde yanarsınız inşAllah soysuz, şerefsizler
Ey acılar çekmiş, kendini ayrıcalıklı gören Kıbrıslılar. Dövizinizi eski fiyattan bozarsanız bu zamlar da yapılmaz. Ne beklerdiniz, döviz bu kadar çıkmışken ucuza benzin nerede görülmüş. Paran yoksa araba sürme. Bedavacı millet. Az bile yapmışlar.
Senida kıbrıslımı sikdi anlamadım.Beğen (0) Beğenmedim! (0)