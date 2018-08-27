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Akaryakıta zam

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:51
Akaryakıta zam

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 95 oktan benzin 55 kurus zam ile 4.97 TL, 98 oktan ise 56 kurus artışla 5.16 TL oldu.

Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

95 OKTAN BENZİN 4.42 LİRADAN 4.97 LİRAYA

98 OKTAN BENZİN 4.60 LİRADAN 5.16 LİRAYA YÜKSELDİ

EURO DIZELE DE ZAM

Benzine gelen zammın yanı sıra euro dizel ve gaz yağına da zam geldi. Euro dizel 4.76 TL, Gazyağı ise 4.65 TL oldu

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Son Güncelleme: 27.08.2018 21:09
Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtAkaryakıt Fiyatları
Yorumlar
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Murkaz 2018-08-27 22:29:15

ALLAH BİN BELANIZI VERSİN ARTIK DEĞİL 5 25 BAŞA GELSE BUNLARDAN BĮŞEY OLMAZ

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Alparslan koç 2018-08-27 22:38:43

Edep yahu edep ar damarınız çatladı artık sizin alayınızın soyu kurusun

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Alparslan koç 2018-08-27 22:38:43

Edep yahu edep ar damarınız çatladı artık sizin alayınızın soyu kurusun

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Hasan 2018-08-27 22:49:22

Beceriksizler, tek aldığınız önlem zam üstüne zam yapmak. Allah gerçekten belanızı versin şerefsiz, beceriksiz, adi herifler. Yarın serüsefere de yaparsınız zammı halkı soyma önlemi mi alıyorsunuz köpek herifler

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vatandaş 2018-08-27 22:52:07

Sokug bu halkada galdırır

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Ali 2018-08-27 22:52:22

Sizin alacağınız önlemi. Size oy verende kabahat, bazı şeylerden kısıp rahatlatacağınıza herşeye zam yapıyorsunuz. Cehennemde yanarsınız inşAllah soysuz, şerefsizler

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Vatandaş 2018-08-27 22:56:03

Ey acılar çekmiş, kendini ayrıcalıklı gören Kıbrıslılar. Dövizinizi eski fiyattan bozarsanız bu zamlar da yapılmaz. Ne beklerdiniz, döviz bu kadar çıkmışken ucuza benzin nerede görülmüş. Paran yoksa araba sürme. Bedavacı millet. Az bile yapmışlar.

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hacı 2018-08-27 23:21:15 @Vatandaş

Senida kıbrıslımı sikdi anlamadım.

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