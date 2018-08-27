Akaryakıta zam

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 95 oktan benzin 55 kurus zam ile 4.97 TL, 98 oktan ise 56 kurus artışla 5.16 TL oldu.

Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

95 OKTAN BENZİN 4.42 LİRADAN 4.97 LİRAYA

98 OKTAN BENZİN 4.60 LİRADAN 5.16 LİRAYA YÜKSELDİ

EURO DIZELE DE ZAM

Benzine gelen zammın yanı sıra euro dizel ve gaz yağına da zam geldi. Euro dizel 4.76 TL, Gazyağı ise 4.65 TL oldu