Altın 1,810 doları da aştı

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

EIA'nın bugün açıklanan aylık "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, ABD'de akaryakıt tüketiminin 2020 genelinde günde ortalama 2.1 milyon varil düşeceği, ancak 2021 yılında bu daralmanın 0.5 milyon varilde kalacağı belirtildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.33 artışla 43.15 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 40.79 dolar,

- altın yüzde 1.03 artışla 1,813.60 dolar,

- gümüş yüzde 2.37 artışla 18.70 dolar,

- bakır yüzde 0.86 artışla 6,193.00 dolar,

- platin yüzde 1.43 artışla 851.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.71 artışla 1,943.26 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,612 liraya yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının son dönem zirvesini ileri taşıdığına işaret ederek, "Korona virüs vaka sayılarının ABD’de 50 binli seviyeleri görmeye devam etmesi ve dünyanın geri kalanında da yukarı yönlü bir trend olması ons altının güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor" dedi.

Akyol'a göre, 1,800-1,820 dolar bandının önemli bir direnç olması bu bölgede kâr satışları görülebileceğine dair sinyaller veriyor ve olası geri çekilmelerin boyutunu ise korona virüs endişelerinin ne derece yüksek kalmaya devam ettiği belirleyecek.