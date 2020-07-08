Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Altın 1,810 doları da aştı

Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşarken, stok artışıyla düşen petrol fiyatları da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) 2021 yılına ilişkin öngörüleriyle yeniden 43 doların üzerine döndü.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09
705 Okunma
Altın 1,810 doları da aştı

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

EIA'nın bugün açıklanan aylık "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, ABD'de akaryakıt tüketiminin 2020 genelinde günde ortalama 2.1 milyon varil düşeceği, ancak 2021 yılında bu daralmanın 0.5 milyon varilde kalacağı belirtildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.33 artışla 43.15 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 40.79 dolar,

- altın yüzde 1.03 artışla 1,813.60 dolar,

- gümüş yüzde 2.37 artışla 18.70 dolar,

- bakır yüzde 0.86 artışla 6,193.00 dolar,

- platin yüzde 1.43 artışla 851.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.71 artışla 1,943.26 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,612 liraya yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının son dönem zirvesini ileri taşıdığına işaret ederek, "Korona virüs vaka sayılarının ABD’de 50 binli seviyeleri görmeye devam etmesi ve dünyanın geri kalanında da yukarı yönlü bir trend olması ons altının güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor" dedi.

Akyol'a göre, 1,800-1,820 dolar bandının önemli bir direnç olması bu bölgede kâr satışları görülebileceğine dair sinyaller veriyor ve olası geri çekilmelerin boyutunu ise korona virüs endişelerinin ne derece yüksek kalmaya devam ettiği belirleyecek.

Anahtar Kelimeler:
AltınAltın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa ve dolarda son durum
Borsa ve dolarda son durum
Brent petrolün varili 42,88 dolar
Brent petrolün varili 42,88 dolar
Döviz Kurları / 08 Temmuz 2020
Döviz Kurları / 08 Temmuz 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim