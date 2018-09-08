Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Altın dalgalı seyir ediyor

Altın fiyatlarında seyir yönü değişti! İşte son durum...

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:15
Altın dalgalı seyir ediyor

Altının gramı Kapalıçarşı’da ne kadar oldu? İşte 3-8 Eylül 2018 güncel altın fiyatları. Altın fiyatları güncel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN: Gram altın 246,50 liradan alınırken 246,62 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 liradan alınıyor ve 405,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 789,55 liradan alınıp, 811,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.635,00 liradan alınıp 1.655,00 liradan satılıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL 6,42'nin altına geriledi
Dolar/TL 6,42'nin altına geriledi
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Dövizde son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim