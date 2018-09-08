Altın dalgalı seyir ediyor

Altının gramı Kapalıçarşı’da ne kadar oldu? İşte 3-8 Eylül 2018 güncel altın fiyatları. Altın fiyatları güncel gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Bu nedenle vatandaşların internette en çok araştırdığı konulardan biri güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN: Gram altın 246,50 liradan alınırken 246,62 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 395,91 liradan alınıyor ve 405,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 789,55 liradan alınıp, 811,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.635,00 liradan alınıp 1.655,00 liradan satılıyor.