Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Altın fiyatları (01.09.2019)

01 Eylül 2019 Pazar 11:00
Altın fiyatları (01.09.2019)

Altın fiyatları 1 Eylül 2019 Pazar günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar günü nedeniyle piyasalar kapalı… Serbest piyasada altın alım satım işlemleri haftanın son işlem günündeki değerler üzerinden yapılıyor. Peki, 1 Eylül Pazar günü yani bugün altın fiyatları nasıl? İşte, altın fiyatları ile ilgili detaylar…

Gram altın fiyatları 1 Eylül Pazar günü 285,04 TL alış ve 285,09 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Genellikle düğünlerin Pazar günü yapılması beraberinde bugünlerde kuyumcularda yoğunluğa neden oluyor. En çok talep edilen altın çeşitleri arasında ise çeyrek altın yer alıyor. Peki, bugün yani 1 Eylül Pazar günü çeyrek altın ne kadar?

Hemen belirtelim ki çeyrek altın bugün 454,86 TL alış ve 465,16 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Alım ve satımda oransal olarak az kaybettirmesi nedeniyle tercih sebebi olan ürünler içerisinde yer alan cumhuriyet altını bugün 1.884 TL’den alınıp 1.913 TL’den satışa sunuluyor.

Altını yeni haftadaki durumu ise 2 Eylül 2019 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte ortaya çıkacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL ne kadar?
Dolar/TL ne kadar?
Dövizde son durum! (26 Ağustos 2019)
Dövizde son durum! (26 Ağustos 2019)
Dövizde son durum! (22 Ağustos 2019)
Dövizde son durum! (22 Ağustos 2019)

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim