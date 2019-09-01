Altın fiyatları (01.09.2019)

Altın fiyatları 1 Eylül 2019 Pazar günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Pazar günü nedeniyle piyasalar kapalı… Serbest piyasada altın alım satım işlemleri haftanın son işlem günündeki değerler üzerinden yapılıyor. Peki, 1 Eylül Pazar günü yani bugün altın fiyatları nasıl? İşte, altın fiyatları ile ilgili detaylar…

Gram altın fiyatları 1 Eylül Pazar günü 285,04 TL alış ve 285,09 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Genellikle düğünlerin Pazar günü yapılması beraberinde bugünlerde kuyumcularda yoğunluğa neden oluyor. En çok talep edilen altın çeşitleri arasında ise çeyrek altın yer alıyor. Peki, bugün yani 1 Eylül Pazar günü çeyrek altın ne kadar?

Hemen belirtelim ki çeyrek altın bugün 454,86 TL alış ve 465,16 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Alım ve satımda oransal olarak az kaybettirmesi nedeniyle tercih sebebi olan ürünler içerisinde yer alan cumhuriyet altını bugün 1.884 TL’den alınıp 1.913 TL’den satışa sunuluyor.

Altını yeni haftadaki durumu ise 2 Eylül 2019 Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte ortaya çıkacak.