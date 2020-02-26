Altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın fiyatları yeni günde 324 lira seviyesinde hareket ederken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 531 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 194 liradan alıcı bulmuştu.

Gram altın fiyatları günlerdir süren tarihi zirve hareketlerine dün ara verirken, yaşanan geri çekilme bugün de devam ediyor. Altının gram fiyatı gün içerisinde en yüksek 325.87 lirayı, en düşük ise 321.62 lirayı görürken; saat 09.41 itibarıyla 324,94 lirada hareket etti. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 531 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 194 liradan alıcı bulmuştu.

Altının ons fiyatı da 7 yılın zirvesinden uzaklaşırken; şu dakikalarda 1644 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.