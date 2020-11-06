Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından hızlı bir yükselişle rekor tazeledi. Gram altın şu dakikalarda 535,57 lira seviyelerinde işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 873 lira, Cumhuriyet altını da 3.594 liradan satılıyor.



Dün, doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.953 dolar sınırına çıktı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.954 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç olarak öne çıktığını aktardı.

SEÇİMDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD seçim sonuçları için bazı eyaletlerde sayım sürerken Demokrat aday Biden, "Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.



Trump ise ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi. Öte yandan Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi. Mahkeme Michigan'da oy sayımını durdurmaya yönelik talebi de geri çevirdi.