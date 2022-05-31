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Altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mayıs 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

31 Mayıs 2022 Salı 08:50
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Altın fiyatları ne kadar?

Altının onsu 1.852 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 975,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.362 liradan satılıyor.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin büyüme verilerini bugün açıklayacak.

Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

Bugün ayrıca nisan ayı dış ticareti açıklanacak. Yarın imalat sanayi PMI endeksi, Cuma günü ise Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak.

Öte yandan bugün yurtdışında Euro Bölgesi enflasyonu açıklanacak.

Son Güncelleme: 31.05.2022 08:52
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