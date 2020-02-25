Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün hız kesti. 6 Şubat’ta hareketlenmeye başlayan altın düne kadar hızlı yükselişini sürdürdü. Dün gram altın tarihi zirvesi olan 334.2 lirayı görmüştü. Bugün ise gram altın 323 lira seviyesine kadar geriledi. Yatırımcıların bir gündeki kaybı ise yüzde 3.5 oranında gerçekleşti. Altındaki hızlı yükseliş sonrasında kar realizasyonu yapmak isteyenler nedeniyle satışlar gerçekleşince altın fiyatlarında gerileme görüldü.

19 GÜNDE YÜZDE 10 KAZANDIRDI

Gram altın 6 Şubat tarihinde 301 lira seviyesinde işlem görüyordu. Koronavirüs salgını ve jeopolitik etkiler, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yatırım yapmaya başlamıştı.

24 Şubat’ta ise altın tüm tarihi rekorlarını kırarak 334 liraya yükseldi. Böylece 19 günde altın fiyatları yüzde 10 oranında prim yaptı.

GÜN İÇİ EN DÜŞÜK 323 LİRA GÖRÜLDÜ

Bugün altın fiyatlarında en düşük 323 lira seviyesi görülürken en yüksek olarak 327 lira seviyelerine yükseldi.