Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Altın fiyatları neden düşüyor?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

16 Eylül 2022 Cuma 13:19
226 Okunma
Altın fiyatları neden düşüyor?


Altının gram fiyatı, 972 lira ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine indi.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 978 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 972 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.782 liradan satılıyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim