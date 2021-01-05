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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 462 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını 3.066 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2020 güncel altın fiyatları…

05 Ocak 2021 Salı 18:45
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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 462 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını 3.066 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2020 güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,4 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 463,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 462,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.941 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD’de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlere karşın New York Borsası’nın Çinli telekom şirketlerinin kottan çıkarılmayacağını bildirmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının hakim olduğunu söyledi.

ABD’de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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