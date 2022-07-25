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Altın fiyatlarında son durum!

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
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Altın fiyatlarında son durum!
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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, yükselen dolar ve Fed'den bu hafta beklenen 75 baz puan faiz artırımının altına olan iştahı düşürmesiyle hafif geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı düşüşle 0,1 düşüşle 1,724 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 986, çeyrek altın 1632, cumhuriyet altını 6 bin 715 liradan satılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE

Piyasaların gözü bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.

Piyasalarda, Fed'in çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Son Güncelleme: 25.07.2022 09:43
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