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Altın fiyatlarında son durum

Çin ve ABD arasında yaşanan Tayvan gerilim, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Gram altın 1020 TL seviyesine kadar çıkarken, altını olan vatandaşların yüzü güldü.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:20
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Altın fiyatlarında son durum
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Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, emtia fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak Çin ve ABD arasında yaşanan kriz de altın fiyatlarını direkt olarak etkiledi.

Nancy Pelosi'nin dün Çin ile gerginliğe neden olan Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından jeopolitik riskler artarken, altın fiyatları da bu gelişmelerden destek buldu. Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Artan jeopolitik risklerle birlikte altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından bin 20 lira seviyesinde işlem görüyor. Dünkü kapanışta altının gramı bin 16 TL seviyesinde işlem görmüştü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 672 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 840 liradan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gram AltınAltınçeyrek AltınEkonomi
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