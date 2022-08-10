Altın fiyatlarında son durum!

ABD Temmuz ayı enflasyonu yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Veri ile beraber açık piyasalar hareketlenirken vadeli işlemlerde de tepki geldi.

Dow Jones Sanayi Ortalamasına bağlı vadeli işlemler 400 puandan fazla arttı ve devlet tahvili getirileri keskin bir düşüş yaşadı.ABD 10 yıllık getiri yüzde 2.684’ye, iki yıllık getiri, yüzde 3.096'ya geriledi.

Petrol, verilerin ABD enflasyonunda gevşeme göstermesinin ardından yüzde 0,3 düşerek 90,19 dolara geldi.

Veri sonrasında piyasalarda dolar baskısı azaldı. Euro dolar paritesi artarak 1,0325'e gelirlen ons altın yeniden 1.800 doların üstüne çıktı.

Gelişmelerden etkilenen gram altının fiyatı yurt içi piyasalarda saat 16:15 itibarıyla 1038 TL’ye kadar yükseldi.