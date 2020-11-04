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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 516 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 847 lira, Cumhuriyet altını 3.458 liradan satılıyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 18:27
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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 516 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 847 lira, Cumhuriyet altını 3.458 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 515,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 515,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 515,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 847 lira, Cumhuriyet altını da 3.458 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.890 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, ABD’deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD’de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Karar yarın TSİ 22.00’de açıklanacak.

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