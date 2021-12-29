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Altın hesabını TL'ye çevirene destek

Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:32
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Altın hesabını TL'ye çevirene destek
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Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

MB'NİN O GÜN İLAN EDECEĞİ FİYAT ESAS ALINACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

VADE SONUNDA FİYAT FARKININ ÖDENMESİ

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya ka

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