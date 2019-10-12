‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ Hakan Altun ile muhteşem bir rakı gecesi daha yaşattı

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, 9 Ekim Çarşamba akşamı Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de Hakan Altun konseri ile rakı tutkunlarına müzik ve eğlence dolu, altın gibi bir gece daha yaşattı.

Meşe fıçılardan gelen kendine has rengi ile rakıseverlerin favorilerinden olan Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda, her yıl büyük ilgi uyandıran Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, bir kez daha unutulmaz anlarla dolu keyifli bir eğlence yaşattı. Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de 9 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşen Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, Altın Kadeh Orkestrası’nın performansı ile başladı, ardından da tarzı ve eşsiz yorumuyla Hakan Altun’un muhteşem konseri ile devam etti.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulduğu, meze, müzik ve muhabbet ile altın anların yaşandığı ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’’, bu yıl da, haftalar öncesinde biletlerin tükendiği, oldukça yoğun ilgi gören bir etkinlik oldu. Buğulu sesi ve kendine has yorumu ile tüm müzik severlerin beğenisini kazanan Hakan Altun, geceye özel yapılan anketlerde en çok talep edilen sanatçı olarak bir kez daha Altın Kadeh sahnesinde dillerden düşmeyen unutulmaz şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile konukları eğlencenin doruğuna çıkardı. Gecedeki müzik ziyafetine ve Kömür Steak & Ocakbaşı’nın hazırladığı zengin fix menüsüne ise göz alıcı altın rengi ve doyumsuz tadı ile Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik etti.

Biletleri haftalar önce tükenen özel geceye 800 rakısever katıldı. Altın anların vazgeçilmezi Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulduğu bu özel gecede dillerden düşmeyen şarkıların yaratıcısı Hakan Altun’un saat 21:45’te sahnedeki yerini almasıyla coşku dolu anlar yaşanmaya başladı. ‘‘Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum (Bir Telefon)’’ ve ‘‘Hani Bekleyecektin’’ gibi unutulmaz parçalarını Altın Kadeh Meyhaneleri için seslendiren Altun’a rakıseverler her şarkıda eşlik etti. Olağanüstü duyguların coşku ile dışa vurulduğu Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde altın hazların yaşandığı gecede, Hakan Altun kadehini yüzlerce rakısever ile birlikte Altın Kadeh Meyhaneleri etkinliğinin şerefine ‘‘en kötü günümüz böyle olsun’’ diyerek kaldırdı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Hakan Altun, kendi şarkılarının yanı sıra seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkı ile konuklardan tam not aldı. Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde damaklar şenlenirken, Hakan Altun şarkıları ile de eğlencenin temposu bir an olsun düşmedi. Etkinlik öncesinde çeşitli kampanyalar sonucunda Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’ne davetiye kazanan talihliler, aynı zamanda Hakan Altun ile kuliste özel olarak fotoğraf çektirme şansı da elde etti.

Altın telefon ve hattat ile ‘‘Altın Kadeh Ada’da’’ hatırası

Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi için Bella Marin’de ‘‘Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum’’ şarkısını sembolize eder şekilde oluşturulan fotoğraf alanı rakıseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Rakı barında satışa sunulan Tekirdağ Rakısı Altın Seri şişelerine ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ hatırası olarak hattat ustası konukların isimlerini yazdı.

Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi ile ‘‘meze, müzik ve muhabbet’’ altın adanın her yerinde

Yüzde 100 yaş üzümden üretilmiş Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi kapsamında birbirinden özel altın anların yaşanacağı etkinlikler yıl boyunca devam edecek. ‘‘Meze, müzik ve muhabbet’’ sloganı ile yola çıkarak hem rakıseverlere dopdolu eğlence yaşatacak, hem de birbirinden özel sürprizler sunacak ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ne dair tüm detayları kaçırmamak için “altinkadehadada” Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları ve www.altinkadeh.com web sitesinin takip edilmesi tavsiye ediliyor.