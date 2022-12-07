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Altında 104 yıl sonra bir ilk, bugün piyasaya sürülüyor

Türkiye'de darphane, 104 sonra reşat altın üretimine başlıyor. Reşat Beşli, Darphane tarafından bugünden itibaren piyasaya sürülüyor.

07 Aralık 2022 Çarşamba 10:35
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Altında 104 yıl sonra bir ilk, bugün piyasaya sürülüyor



Darphane, Reşat Beşli'leri bugünden itibaren piyasaya sürüyor. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

"Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."

Anahtar Kelimeler:
AltınDarphaneEkonomiKuyumcu
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