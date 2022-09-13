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Altında son durum

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Eylül 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

13 Eylül 2022 Salı 21:40
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Altında son durum


Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin ardından geriledi.

ABD'de TÜFE ağustos ayında 0,1 ile beklentilere paralel arttı. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Yıllık enflasyon da yüzde 8,3'le beklentilerin üzerinde geldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı verinin ardından yüzde 1,5 düşüşle 1700 doların altına kadar geriledi.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA

İç piyasada gram altın 997 lira, çeyrek altın 1654 lira, cumhuriyet altın 6 bin 805 liradan satılıyor.

Analistler,  teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ağustosta beklentilerin üzerinde gelen verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair umutları kırdığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

Piyasalar 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde üçüncü bir faiz artışını fiyatlıyor.

Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3-yüzde 3,25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomi
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