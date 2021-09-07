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Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 483 bin 600 liraya indi.

07 Eylül 2021 Salı 17:49
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Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 483 bin 600 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.430 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 691 milyon 732 bin 323,51 lira, işlem miktarı ise 1.430,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 698 milyon 405 bin 799,55 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Nil Kıymetli Madenler Ticaret ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi

Anahtar Kelimeler:
Altın Piyasası
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