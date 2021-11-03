Altının kilogramı 552 bin 500 liraya çıktı

Altın piyasasında, en düşük 549 bin 200 lira, en yüksek ise 555 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 552 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 487 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 267 milyon 240 bin 645,13 lira, işlem miktarı ise 487,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 344 milyon 262 bin 645,44 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Denizbank, Osmanlı Döviz ve Altın, Gram Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.