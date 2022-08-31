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Altının kilogramı düştü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramının 992 bin liraya gerilediği belirlendi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:08
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Altının kilogramı düştü!


AA'nın haberine göre, günün kapanışında, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,5 azaldı

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 16 bin 220 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

İşlem miktarı 3 bin 139,79 kilogram

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 134 milyon 449 bin 858,85 lira, işlem miktarı ise 3 bin 139,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 300 milyon 452 bin 294,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomi
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