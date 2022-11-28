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Analistlerinden yatırımcılara kritik tavsiye

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde baş döndüren yükseliş sonrası bir miktar kayıp verdi. Piyasalar bugün ise ABD Merkez Bankası Fed’in Kasım tarihindeki FOMC toplantısının tutanaklarından gelecek mesajları takip edecek. Ons altın ve gram altın fiyatları 23 Kasım Çarşamba günü gerilerken emtia analistlerinden yatırımcılara önemli bir tavsiye geldi. TDS analistleri altın fiyatlarının yıl sonunda gerileyeceğini savunurken, CPM Group’taki uzmanlar ise ‘tarafsız kalınmalı’ çağrısında bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:55
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Analistlerinden yatırımcılara kritik tavsiye



Piyasalar, haber akışlarının etkisi ile rotasız gemi gibi gün gün farklı seyir izliyor. Bu kapsamda altın fiyatları bir gün yükselirken bir gün geriliyor. Ancak ana resimde ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artış hızının yavaşlayacağı beklentisi hakim. Ons altın fiyatları bugün 1.737 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın fiyatları ise 1.039 TL’den alıcı ile buluşuyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINDAKİ MESAJLARI BEKLİYOR

Piyasalarda Fed’in faiz artış hızına ve faiz patikasında tepe noktaya ilişkin sinyal verebilecek olan 1-2 Kasım tarihindeki FOMC toplantısının tutanakları bugün odak noktasında olacak. Fed, bu ayın başındaki toplantısında, faizleri 75 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını yüzde 3,75-4,00 bandına yükseltmişti. Böylece Fed, Haziran ayından itibaren son dört toplantıda faizleri 75’er baz puan artırmıştı.
Karar metninde, kararın oybirliği ile alındığı açıklanırken, bununla birlikte faiz artışlarına, enflasyonu zaman içerisinde yüzde 2 seviyesindeki hedefine döndürmek amacıyla faizlerin yeteri kadar kısıtlayıcı bir seviyeye gelene kadar ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

DAHA YAVAŞ FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Ayrıca Fed’in, gelecek faiz artışlarının hızını belirmede, para politikasındaki kümülatif sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde oluşturduğu gecikmeli etkiyi ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtilmişti. Faiz toplantısının ardından konuşan Fed Başkanı Powell ise, faiz artışlarını durdurmayı düşünmek için çok erken olduğunu, enflasyonu düşürmek için faizleri gerektiği kadar yükseltmeye hazır olduklarını ve bunu daha küçük boyutta artırımlarla yapabileceklerini ancak faizin tepe yapacağı noktanın daha önce öngörülenden yüksek olacağını belirtmişti.

ABD’de son açıklanan ekim ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin, beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından, piyasalarda Fed’in agresif faiz artışlarına yönelik beklentiler zayıflamış ve birçok Fed üyesi de gelecek toplantılarda daha yavaş faiz artırımlarına yönelik beklentilerini ifade etmişti.

“ALTIN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK”

TD Securities’deki emtia analistleri fiyatların yıl sonuna kadar daha düşük olmasını bekledikleri ifade ettiler. Bazı analistler ise Federal Reserve agresif para politikası duruşunu sürdürürken, altının mücadele etmeye devam edeceğini söylüyorlar.

CPM Group’taki emtia analistleri altın için yaptıkları değerlendirmede, “ABD’deki ekonomik koşullar, dünyadaki diğer büyük bölgelerin çoğundan nispeten daha sağlıklı. Bunun, ABD dolarına destek sağlaması mümkün. Sonuç olarak, bu durumun kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Yatırımcılara yakın vadede altın konusunda tarafsız kalmalarını tavsiye ediyoruz” yorumunu yapıyorlar.

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