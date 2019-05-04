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Annelere ve Çocuklara Özel Pasta Yapım Kursu BiPBOX’tan Hediye

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:46
Annelere ve Çocuklara Özel Pasta Yapım Kursu BiPBOX’tan Hediye
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Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliği yaparak BiPBOX kullanıcısı annelere, Anneler Günü’ne özel UFÜ Gastronomi Mutfağı’nda 1 günlük Muffin & Cupcake Yapım Kursu hediye ediyor.

Fark yaratan ürün ve hizmetlerle özel günlere anlam katmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, popüler dijital teknoloji platformu BiPBOX ile anneleri mutlu edecek yeni bir kampanya başlattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell,  Kuzey Kıbrıs’ın saygın ve güçlü bilim kuruluşu Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile iş birliği yaparak Gastronomi Mutfağı’nın kapılarını annelere açıyor.    İş birliği çerçevesinde BiPBOX kullanıcısı annelere UFÜ Gastronomi Mutfağı’nda özel 1 günlük Muffin & Cupcake Yapım Kursu hediye ediliyor.

Zengin içeriği, ücretsiz kolay erişimi, özel hediye paketleri ile takipçilerini yüzbinlere ulaştıran BiPBOX, Anneler Günü’nde anne deyince ilk akla gelen anne sevgisi ve sıcaklığını anne yemekleri ile buluşturan müşterilerine,  özel bir ilke daha imza atmanın keyfini yaşıyor.

12 Mayıs Anneler Günü’ne kadar popüler dijital teknoloji platformu BiPBOX’u, BiP uygulaması üzerinden takip eden herkes, bu çekilişe katılmış olacak. Bu kampanya sayesinde BiPBOX takipçisi 4 kişi, annesiyle veya çocuğuyla birlikte gidebileceği kursu kazanma şansı elde ediyor.

 

BiPBOX 'tan Nasıl Faydalanılır?

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin 'Keşfet' sekmesine girip arama kısmına 'BiPBOX' yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada "BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store'a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir" denildi.

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Kuzey Kıbrıs TurkcellUluslararası Final ÜniversitesiBiPBOXÖzel Pasta Yapım KursuHaberGündemKıbrıs
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