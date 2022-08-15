Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Flaş Haber
Evinde koronavirüsten öldü
Kapat

Asgari ücretten vergi alınacak mı?

Asgari ücretin artmasının ardından çalışanlarına ilk ödemeyi Ağustos başı yapan işveren, devletin asgari ücretten vergi alıp almayacağını bir türlü karara bağlayamamasından dolayı mağdur oluyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:32
287 Okunma
Asgari ücretten vergi alınacak mı?


Bugüne kadar devlet bir karar alamazken Başbakan’ın ve Çalışma Bakanının sözleri halen ortada.

İşveren ise bugün devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergiyi devlete yatırdı.

Bu paranın karar geçirilmesinin ardından işverene ödenip ödenmeyeceği ise merak konusu.

İşverenler bu konunun bir karara bağlanması ve mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesileceğini duyurmuştu.

Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesileceğini açıklayan Taçoy, halktan büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın yatırımcıları için flaş uyarı!
Altın yatırımcıları için flaş uyarı!
Brent petrol düşüşte
Brent petrol düşüşte
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kurlar Güne Nasıl Başladı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim