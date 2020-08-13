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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 374 puanda bulunuyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:17
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 374 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 13.045 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.291 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 5.069 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 20.460 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 6.214 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1833 seviyesinden işlem görüyor.

Almanya'da açıklanan enflasyon beklentilere paralel gerçekleşirken, aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 0,1 geriledi.

Analistler, bugün, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyled

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Avrupa Borsaları
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