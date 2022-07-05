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Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Avrupa'da megavatsaat başına 171,6 avroya ulaşan doğal gaz fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

05 Temmuz 2022 Salı 21:51
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Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi
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Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162,9 avrodan kapandı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,3 artışla 171,6 avroya yükseldi."

Doğal gaz fiyatları 8 Mart'ta 189,2 avrodan günü kapatmıştı.

ÇALIŞMALAR DURDURULACAK

Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.

Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğal gaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaDoğal Gazı
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