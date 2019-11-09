Avrupa Merkez Bankası dijital para üzerine çalışmaya başladı

Facebook’un dijital para birimi olan Libra’nın planlarını Haziran ayında duyurmasının ardından Avrupa’da herkesin kullanabileceği bir dijital para birimi oluşturma girişimleri başlamıştı. Düzenleyici kurumlar Facebook’un projesine sıcak bakmamış ve projenin yasaklanabileceğini belirtmişlerdi.

Herkesin kullanabileceği bir kripto paranın oluşturulması Libra ve diğer özel kripto para girişimlerine alternatif olabileceği gibi Avrupa Birliği yetkililerin çok yüksek olarak gördüğü uluslararası işlem ücretlerini de düşürebilir.

‘UZUN ZAMAN ALACAK’

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire katıldığı basın toplantısında Libra’nın bir alternatifini oluşturmanın zaman alacağını belirterek, “Bir şeyin uzun zaman alacak olması o konuda çalışmamıza ve önümüzdeki sene içerisinde sonuç almamıza engel olmaz” dedi.

ECB’den bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada dijital para birimini teknik boyutları ile ilgili merkez bankasının halihazırda çalışma yürüttüğünü ve AB ülkeleri ile yakında paylaşacağını söyledi.

AB ülkelerinin maliye bakanları Aralık ayında bir araya gelerek ECB’nin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini bildirecekler.

ECB yetkilisi birçok yaklaşımın değerlendirmeye alındığını belirtti. Planlardan en kapsamlı olanı kullanıcıların ECB’de hesap açarak işlem gerçekleştirmesine dayanıyor. Bu durumda işlem ücretleri ciddi oranda azalacak fakat mevcut bankalar ve ödeme servislerine olan talebi büyük ölçüde ortadan kaldıracak. (REUTERS)