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Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduata katılım 91,5 milyar liraya geldi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Döviz kurları dengeye kavuşuyor. Kur korumalı mevduata katılım dün itibariyle katılım 91,5 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:21
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Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduata katılım 91,5 milyar liraya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati, özetle şunları söyledi:

"Dünyada saygın bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. Kişi başına düşen turizm geliri artacak. Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek. İhracat odaklı büyüme trendi bu yıl da devam edecek. Bu yıl yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan biri olacak. Üretim ve istihdam artacak, cari açık azalacak.

20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye Modeli'ni paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.

Önemli bir yapısal dönüşümü sağladık. Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmaları destekleyecek çalışmalarımız var. İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız. Önemli kazanımların gerçekleşeceği bir dönem olacak.

Döviz kurları dengeye kavuşuyor. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz. Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

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