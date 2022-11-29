Bankalardan dudak uçuklatan kâr

BDDK, bankacılık sektörünün ekim ayı verilerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektörünün net kârı eylülde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 443 artışla artışla 49 milyar 748 milyon TL'ye yükseldi.

Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı ise yüzde 408 artışla 335 milyar 918 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,23 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 13,4 TRİLYON

Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 452 milyar 845 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 46,0 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 milyar 130 milyon liraya çıktı.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜMÜ YÜZDE 2,23

Kredilerin takibe dönüşüm oranı ekim itibarıyla yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde