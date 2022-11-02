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Barçın'dan önemli açıklama!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, öngörülen bütçe açığının yüzde 99 artış gösterdiğini kaydetti. Barçın, "2023 yılı toplam bütçe büyüklüğü bir önceki bütçe yasa tasarısına göre yüzde 180 aratarak 35 Milyar 850 Milyon TL olarak açıklandı" dedi. Barçın, yasaların yine ayaklar altına alındığını da ifade etti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:08
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Barçın'dan önemli açıklama!



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın öngörülen bütçe açığının yüzde 99 artış gösterdiğini kaydetti. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, 2023 Bütçe Yasa Tasarısı'nda toplam 4 ana maddede de "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına Bakılmaksızın" diye düzenleme yapılarak yasaların yine ayaklar altına alındığını da ifade etti. 

Barçın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: 

Öngörülen bütçe açığı yüzde 99 artış gösterdi 2023 yılı toplam bütçe büyüklüğü bir önceki bütçe yasa tasarısına göre %180 aratarak 35 Milyar 850 Milyon TL olarak açıklandı.

Öngörülen Bütçe Açığı ise geçen seneki bütçe tasarısına göre yüzde 99 artarak 3 Milyar 50 Milyon TL oldu. Ve 2023 Bütçe Yasa Tasarısında toplam 4 ana maddede de "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına Bakılmaksızın" diye düzenleme yapılarak yine yasalar ayaklar altına alındı.

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