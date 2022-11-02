Barçın'dan önemli açıklama!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın öngörülen bütçe açığının yüzde 99 artış gösterdiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, 2023 Bütçe Yasa Tasarısı'nda toplam 4 ana maddede de "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına Bakılmaksızın" diye düzenleme yapılarak yasaların yine ayaklar altına alındığını da ifade etti.

Barçın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Öngörülen bütçe açığı yüzde 99 artış gösterdi 2023 yılı toplam bütçe büyüklüğü bir önceki bütçe yasa tasarısına göre %180 aratarak 35 Milyar 850 Milyon TL olarak açıklandı.

Öngörülen Bütçe Açığı ise geçen seneki bütçe tasarısına göre yüzde 99 artarak 3 Milyar 50 Milyon TL oldu. Ve 2023 Bütçe Yasa Tasarısında toplam 4 ana maddede de "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına Bakılmaksızın" diye düzenleme yapılarak yine yasalar ayaklar altına alındı.