Batık krediler Temmuz’da 2,85 milyar Euro’ya geriledi

Güney Kıbrıs Merkez Bankası’nın dün açıkladığı ve StatWatch’a da sunduğu verilere göre, batık krediler Haziran 2022’ye göre 69 milyon Euro azalarak Temmuz 2022 sonunda 2,85 milyar Euro’ya geriledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Temmuz 2022’deki batık krediler tüm kredilerin yüzde 11’ine düştü. Bu miktar bir önceki ay (Haziran) yüzde 11,2’ydi. Net batık krediler -Avrupa Bankacılık Otoritesi talimatıyla yeniden yapılandırılanlar hariç)-Temmuz ayında 38 milyon Euro azalarak 2,01 milyar Euro’ya geriledi, yapılandırılmış kredi miktarı da aynı dönemde 3,26 milyar Euro oldu.