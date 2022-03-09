Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zamları da beraberinde getiriyor.

Sözcü'nün haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7 gün zamlanmış olacak.

Motorin 25 TL'yi aşıyor

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21.14 TL’ye, Ankara’da 22.24 TL’ye, İzmir’de 22.26 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25.06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25.17 TL’ye yükselecek.