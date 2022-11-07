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Benzinde indirim beklentisi!

Mazot (motorin) ve benzin fiyatı dahil akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri 7 Kasım Pazartesi günü de araç sahipleri tarafından araştırılıyor. “Benzine, motorine zam geldi mi, indirim var mı?” sorusu merak edilirken, Çin'in Covid-19 politikası petrol fiyatlarını yüzde 1'in üzerinde geriletti. Düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL? İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, benzin, akaryakıt fiyatları…

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:41
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Benzinde indirim beklentisi!



 Petrol fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirerek 98 doların üzerine kadar tırmanmıştı.

Petroldeki korkutan yükseliş üst üste zamlanan motorin ve benzin fiyatları için yeni bir zam ihtimalini gündeme getirmişti.

Ancak yeni haftaya yüzde 1’in üzerinde kayıpla başlayan brent petrol fiyatları araç sahiplerine rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar/TL kurunun haftaya 18,60 seviyesinin altında başlaması motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

Peki Türkiye'de, LPG, benzin, mazot (motorin) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Kasım 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları…

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM

Ekim ayında motorin fiyatları için yapılan üst üste 5 zammın ardından Kasım ayının ilk haftasında benzin fiyatı da arttı. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. Ayın ilk gününde 71 kuruş daha artan fiyatlar Cuma günü bir kez daha değişerek, benzin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş zamlandı. Otogaza da 49 kuruşluk artış yapıldı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG (OTOGAZ) LİTRE FİYATLARI

Son gelen zamlarla en son 26 Temmuz’da 22,60 TL’nin üzerine yükselen benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

Motorin fiyatları İstanbul’da 26,37 lira, Ankara’da 26,50 lira ve İzmir’de 26,52 lira seviyesinde bulunuyor.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80, Ankara'da 10 lira 79 ve İzmir'de de 10 lira 54 kuruştan satılıyor.

PETROL ÇİN'DEKİ GELİŞMELERLE İKİ AYIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Cuma günü 98 doların üzerine çıkarak 2 ayın zirvesine yerleşen petrol fiyatları majör ithalatçı Çin'in “COVID-19’a karşı sıfır tolerans” politikasını sürdürme taahhüdünü yinelemesinin ardından talep endişelerinin artması ile düşüşe geçti. Ham petrol bu sabah 91,40 dolardan değerlenirken, brent petrol ise 97,57 dolar seviyelerinde bulunuyor.

DOLARDA GERİ ÇEKİLME

Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyordu. Ancak Cuma günü gerileyen dolar/TL kuru bu sabah yükselse de 18,60 seviyesinin altında 18,59’dan güne başladı.

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