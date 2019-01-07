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BiP Kullan 1 GB Kazan!

5 gün boyunca her gün BiP’ten 10 mesaj gönderen Turkcell müşterileri haftalık 1GB internet kazanıyor!

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
BiP Kullan 1 GB Kazan!

Turkcell müşterileri, BiP uygulaması ile 5 gün boyunca her gün üst üste 10 BiP mesajı göndermesi durumunda, 1 hafta geçerli 1GB cepten internet kazanıyor. Kampanyadan BiP uygulamasına sahip tüm faturalı ve faturasız müşteriler yararlanabilir.

Bip’ten Mesaj Gönder, Hediye İnternet Kazan!

Dijital Servisler ve Çözümler Yöneticisi Ziya Elmas yaptığı açıklamada, kampanya sadece BiP uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek kullanımlarda geçerli olacağını belirtti. BiP uygulaması müşterilerin telefonlarının işletim sistemine göre Apple veya Google uygulama marketleri üzerinden ücretsiz indirilebilecektir. Ayrıca, BiP üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar kullanıcıların internet kotalarından düşmeyecektir. Kampanya kapsamına BiP’ten gönderilen mesajlar, kontak bilgisi paylaşımı, lokasyon paylaşımı, caps ve sticker gönderimi, titreşim gönderme, sesli mesaj gönderme, fotoğraf ve video gönderme de dahildir.

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellBİP1GB InternetHaberGündemKıbrıs
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