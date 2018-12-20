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BiPBOX’u Takip Eden Kazanıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell BiPBOX ile binlerce hediye kazandırmaya devam ediyor

20 Aralık 2018 Perşembe 16:19
BiPBOX’u Takip Eden Kazanıyor

BiPBOX kanalını takip eden binlerce kişi ücretsiz cepten internet paketi, bedava konuşma olanağı elde ederken 2 şanslı Kuzey Kıbrıs Turkcellmüşterisi de Alcatel Tablet kazandı.

BiPBOX’un hediye yağmuru tüm hızıyla sürüyor.

Enflasyonla Mücadele Seferberliği’ne faturalı hat müşterilerinin paketlerindeki internetlerini ikiye katlayarak, faturasız hat müşterilerine de aylık kullanabilecekleri 3 GB internet içeren özel bir kampanya ile destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell yeni uygulamaya koyduğu BiPBOX kanalı ile her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından Dergilik aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürününü kazandırmaya devam ediyor.

Binlerce kişiye binlerce hediye

BiP’i olmayan müşterilerin BiP yükledikleri zaman 1 haftalık 1 GB cepten internet paketi kazanabildikleri BiPBOX uygulaması ilk 1 ayda binlerce takipçiye ulaşırken binlerce kişiyi bedava konuşturdu, binlerce kişiye binlerce GB internet yanında çekilişle 2 kişiye de Alcatel Tablet kazandırdı.

KKTC’de bir ilk olan, 100 bini aşkın BiP kullanıcısına sadece takip ederek ücretsiz hediye kazanma olanağı sağlayan BiPBOX her hafta birbirinden farklı hediyeler kazandırmaya devam ediyor. Binlerce takipçisine sunduğu hediyeler arasında Her Yöne Konuşma, Sınırsız Konuşma, Cepten İnternet,Dergilik ve fizy gibi uygulama aboneliği, fırsat ürünleri ve çekilişle kazanılan değerli teknolojik ürünler yer alıyor.

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BiPBOX’tan tablet kazandılar

Her hafta yeni sürprizlerle Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerini şaşırtmaya devam eden BiPBOX uygulamasını takip edenler çekilişle birbirinden farklı teknolojik ürün ve cihazlara da sahip oluyor. Yapılan çekişilin ardından Alcatel Tablet kazanan2 şanslı kişinin görüşleri şöyle:

Emre Er:

“Çok güzel bir uygulama. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, BiPBOX’u sadece takip ediyorsunuz ve Turkcell size hediye kazandırıyor. Bu çok güzel. Hayatımda ilk kez bir ödül kazandım ve bu da Turkcell’den oldu. Çok mutluyum.”

Zeyna Uyuk:“İlk etapta inanmadım. Çünkü sadece takip ederek cihaz kazanabileceğimi düşünmüyordum. Sonra kendim arayarak tekrar teyid ettikten sonra evet BiPBOX bana bir cihaz kazandırmıştı. Hemen heyecanımı arkadaşlarımla paylaştım. Herkes için ama en önemlisi biz öğrenciler için çok özel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Herkesin takip ederek her hafta birbirinden değerli hediyeler kazanmasını öneririm. Turkcell’e teşekkürler.”

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Kuzey Kıbrıs TurkcellBiPBOXHediyeHaberGündemKıbrıs
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