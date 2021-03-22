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BİST: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak

Borsa İstanbul, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı her türlü tedbirin alınacağını, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceğini açıkladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:58
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BİST: Usulsüz işlemlere karşı her türlü tedbir alınacak

Borsa İstanbul'un (BİST) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Güncelleme: 22.03.2021 13:05
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